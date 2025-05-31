Депутат заявила, что более 60% россиян имеют избыточную массу тела

Ирина Филатова считает, что это большой удар по экономике страны В России более 60% населения имеют избыточную массу тела, что влияет на качество жизни, ее продолжительность и репродуктивные способности, заявила НСН депутат Госдумы Ирина Филатова.
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