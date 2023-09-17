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Кандидат в президенты Тайваня призвал не рассчитывать только на США

Кандидат в президенты Тайваня призвал не рассчитывать только на США

Поддержку Тайваня со стороны США не следует принимать как данность, заявил кандидат в президенты острова от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи 16 сентября во время своего визита в Соединенные Штаты, сообщил 16 сентября портал Focus Taiwan.

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