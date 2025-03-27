Пушилин призвал жителей ДНР покупать квартиры в кредит в разбитых Артёмовске и Авдеевке, где вообще не осталось целого жилья

Глава ДНР Денис Пушилин заявил Донецкому агентству новостей, что оформить льготную ипотеку с апреля возможно будет на вторичное жильё в населённых пунктах региона, где пока не развёрнуто масштабное жилищное строительство.
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