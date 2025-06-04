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ВС России прорвали линию обороны ВСУ в ДНР и форсировали реку

ВС России прорвали линию обороны ВСУ в ДНР и форсировали реку

Российские военные прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

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