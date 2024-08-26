Гафин рассказал, как «Динамо» не терять возможность приблизиться к «Зениту»

С опытом и уровнем футболистов у москвичей все нормально Глава совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «Чемпионату» объяснил, как команде не терять возможность приблизиться к петербургскому «Зениту».
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