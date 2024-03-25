Комнатное растение Жасмин (Jasminum)

Жасмин - король всех цветов. Это слово персидского происхождения. Родина растений - Аравия, Индия. Все жасмины - декоративно цветущие растения, выращиваемые как в открытом грунте, так и в комнатной культуре.
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