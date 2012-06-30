30 июня 12 улиц Рязани останутся без холодной воды

Ограничения связаны с восстановительными работами. Так, с 9.00 до 17.00 ресурса не будет по адресам: улица Кремлевский вал, дома №№1/2 – 19, 4 корпус 1- 10; улица Некрасова, дом №3; улица Петрова, дома №4 и №6а; Посадский переулок, дома №№2-14, 3-7; улица Рабочих, дома №№1-39, 18-20, 48; улица Ленина, дом №28; улица Полонского, дома №№1/54, 2 корпус 1, 4 корпус 1, 4, 6; улица Садовая, дом №49; улица Свободы, дом №56; улица Николодворянская, дома №14 и №16; Соборная площадь, дома №№15 (лицей №4), 2, 6, 8, 14, 18, 21; улица Соборная, дома №№3, 7 (гимназия №2), 9/56.