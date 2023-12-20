Черноморский коридор облегчил экспорт товаров из Украины

Об увеличении объемов экспорта сообщил вице-премьер Украины Александр Кубраков Вице-премьер Александр Кубраков заявил во вторник, что 10 миллионов тонн украинской продукции было экспортировано в 24 страны через альтернативный черноморский коридор.
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