Черноморский коридор облегчил экспорт товаров из Украины

Об увеличении объемов экспорта сообщил вице-премьер Украины Александр Кубраков Вице-премьер Александр Кубраков заявил во вторник, что 10 миллионов тонн украинской продукции было экспортировано в 24 страны через альтернативный черноморский коридор.