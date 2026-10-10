Минимум 27 человек пострадали при землетрясении в Панаме

REUTERS/Anadolu Agency Минимум 27 человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 7,2 балла в Панаме.
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