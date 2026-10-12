В Рунете произошел массовый сбой в работе приложений и сервисов

Работа сервисов постепенно стабилизируется Российские пользователи за последние сутки массово сообщали о проблемах с сервисами Яндекса, что подтверждают данные портала Detector404.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым