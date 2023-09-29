Власти Грузии объяснили, зачем президент проводит встречи с оппозицией

Президент Грузии встречается с представителями оппозиции и неправительственных организаций, чтобы помешать им поддержать импичмент президента в парламенте Грузии, 29 сентября заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии