Запад обещает «наказать» Монголию из-за визита Владимира Путина

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Согласно публикации в авторитетном издании Politico, Международный уголовный суд (МУС) может привлечь Монголию к ответственности за отказ выполнять свои обязательства по аресту российского президента Владимира Путина во время его визита в эту страну.