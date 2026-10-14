В октябре продажи новых автомобилей сократились на 5–7%

В октябре 2026 года в России сократились продажи новых автомобилей. По словам автодилеров, поддержать спрос на новые машины может ожидание индексации утилизационного сбора.
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