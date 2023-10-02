"Перезагрузились" как следует: марафон здоровья завершился в лицее № 20 РЖД в Уссурийске

Недельный марафон здоровья "Перезагрузка" (6+) прошел в уссурийском лицее № 20 ОАО "РЖД". Спортивный проект, получивший грантовую поддержку, собрал более 80 участников: в дружеском многоборье соревновались школьники, студенты и действующие железнодорожники.
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