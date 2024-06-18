Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности в аэропорту Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности в аэропорту, когда решали, кто первым сядет в лимузин российского президента, в итоге Ким Чен Ын уступил Путину, после чего кортеж мотоциклистов сопроводил их по дороге из аэропорта.