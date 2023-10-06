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Не только о футболе

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ТОТО. РПЛ-2023/24. Прогноз 11 тура РПЛ: центральный матч тура - это московское дерби Спартак - ЦСКА.

ТОТО. РПЛ-2023/24. Прогноз 11 тура РПЛ: центральный матч тура - это московское дерби Спартак - ЦСКА.

    Л1. Урал - Локомотив 2,7/ 3,5/ 2,7 Если честно, то в прошедшем туре Урал мне понравился гораздо больше, чем его оппонент Ростов.

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Комментарии
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КУАТ
Чтобы не пропустить тур поставил заранее.
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3 час.
Игорь Афанасьев
Нам на колени встать?
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3 час.
ЛК
Леонид Колесников
Л2-3, С2-да Л3-2, С3-нет Л4-1, С4-да Л5-2, С5-нет Л6-1, С6-да Л7-2, С7-нет Л8-1, С8-да Все по 150 Эс: Л2-3, Л4-1, Л6-1, С5-нет, С7-нет: 540.
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2 час.

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