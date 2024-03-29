По образу и удобию: актуальна ли сейчас работа персонального стилиста

На сегодняшний день в мире социальных сетей развелось большое количество персональных стилистов, которые транслируют разбор гардероба, делают шопинг-сопровождение и составляют образы для повседневной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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