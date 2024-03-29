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По образу и удобию: актуальна ли сейчас работа персонального стилиста

По образу и удобию: актуальна ли сейчас работа персонального стилиста

На сегодняшний день в мире социальных сетей развелось большое количество персональных стилистов, которые транслируют разбор гардероба, делают шопинг-сопровождение и составляют образы для повседневной жизни.

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