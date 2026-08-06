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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Овечкин бросает вызов времени. Он как Кросби, Ягр и Горди Хоу». Генменеджер «Виннипега» о капитане «Вашингтона»

Генеральный менеджер « Виннипега » Кевин Чевелдэйофф поделился мнением об Александре Овечкине . Следующий сезон станет для 40-летнего капитана « Вашингтона » 22-м в НХЛ.

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