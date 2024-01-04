Власти Индии объяснили снижение импорта нефти из России невыгодными ценами

В декабре объем нефти, импортируемой в Индию из России, упал до минимума за 11 месяцев. Индийский министр нефти Хардип Сингх Пури заявил, что это связано с невыгодными ценами, а не со связанными с расчетами проблемами.
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