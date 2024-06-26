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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Valve представила функцию записи игр в Steam — возможности, особенности и открыта...

Valve представила функцию записи игр в Steam — возможности, особенности и открыта...

Valve представила функцию записи игр в Steam — возможности, особенности и открытая «бета»После шести месяцев закулисной работы Valve наконец официально представила функцию записи игр в приложении Steam и даже объявила о начале её открытого бета-тестирования.

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