Valve представила функцию записи игр в Steam — возможности, особенности и открыта...

Valve представила функцию записи игр в Steam — возможности, особенности и открытая «бета»После шести месяцев закулисной работы Valve наконец официально представила функцию записи игр в приложении Steam и даже объявила о начале её открытого бета-тестирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)