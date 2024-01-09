Си Цзиньпин подчеркнул необходимость одержать победу в интенсивной и затяжной борьбе с коррупцией

Пекин, 8 января /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в понедельник подчеркнул необходимость продвигать революционные самопреобразования партии и одержать победу в интенсивной и затяжной борьбе с коррупцией.
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