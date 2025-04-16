Softline покупает 51% DreamDocs: автоматизация и AI в единой платформе

Группа Softline планирует приобрести 51% акций компании DreamDocs для интеграции её сервисов автоматизации документов в платформу AI-решений SL Soft, минимально воздействуя на баланс через оплату акциями.
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