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Зеленский обвинил Десантиса в нежелании помогать украинскому народу

Зеленский обвинил Десантиса в нежелании помогать украинскому народу

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил кандидата в американские президенты Рона Десантиса в нежелании выделить дополнительное финансирование на помощь ВСУ.

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Комментарии
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АндрейБорков
Америкос думает головой, какой ему навар от помощи укропским доходягам? Кто бабло америкосам вернет, которое они одалживают укропитекам? Укропитеки америкосам хрен чего вернут, по тому как все уже украдено, продано и просрано в этой УкРуине. Из этого исходит кандидат на пост америкосовского президента Рон Десантис. Видимо он умеет считать и сопоставлять желаемое и действительное.
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20 час.
александр муравьев
Эти деньги хохлам в массе не пошли. Они пошли оружейному лобби США. Но они не дураки и будут с хохлов ещё долги взимать.
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19 час.

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