Зеленский обвинил Десантиса в нежелании помогать украинскому народу

АндрейБорков

Америкос думает головой, какой ему навар от помощи укропским доходягам? Кто бабло америкосам вернет, которое они одалживают укропитекам? Укропитеки америкосам хрен чего вернут, по тому как все уже украдено, продано и просрано в этой УкРуине. Из этого исходит кандидат на пост америкосовского президента Рон Десантис. Видимо он умеет считать и сопоставлять желаемое и действительное.