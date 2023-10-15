Эксперты рассказали, когда Алтайский край насытится айтишниками

В Барнауле зарплаты IT-специалистов приближаются к московским, но кадровый дефицит сохраняется Спрос на айтишников продолжает расти: число вакансий в сфере информационных технологий за год увеличилось на 10%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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