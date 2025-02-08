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В музее на Поклонной горе завершила работу выставка «Северная крепость»

В музее на Поклонной горе завершила работу выставка «Северная крепость»

Свыше 138 тысяч человек посмотрели выставку «Северная крепость» в Музее Победы. Временная экспозиция была открыта в преддверии 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и работала с 17 октября 2024 года до начала февраля 2025 года.

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