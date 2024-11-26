Фармупаковка: новые возможности и вызовы в условиях импортозамещения

20 ноября генеральный директор АО «Промис» Евгений Слиняков выступил с докладом «Рынок фармупаковки. Текущая ситуация и прогнозы» в рамках деловой программы международной выставки Pharmtech & Ingredients-2024.
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