Главный редактор журнала «Охраняется государством» + президент Международного Пушкинского клуба Андрей Новиков-Ланской выступил с весьма провокационным заявлением, вызвавшим вполне оправданную и, полагаю, ожидаемую им реакцию: «Можно я скажу нечто непримиримое? Я не понимаю, почему какой-то Овечкин, который забросил какое-то невиданное количество шайб, чествуется как герой? Он кто? Пушкин, Толстой, Менделеев? Он совершил что-то значимое для всего мира, как Христос или Будда? Он всего лишь что-то там бессмысленное забросил в нечто столь же бессмысленное.