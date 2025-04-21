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«Почему какой-то Овечкин, который забросил какое-то невиданное количество шайб, чествуется как герой?»

«Почему какой-то Овечкин, который забросил какое-то невиданное количество шайб, чествуется как герой?»

Главный редактор журнала «Охраняется государством» + президент Международного Пушкинского клуба Андрей Новиков-Ланской выступил с весьма провокационным заявлением, вызвавшим вполне оправданную и, полагаю, ожидаемую им реакцию: «Можно я скажу нечто непримиримое? Я не понимаю, почему какой-то Овечкин, который забросил какое-то невиданное количество шайб, чествуется как герой? Он кто? Пушкин, Толстой, Менделеев? Он совершил что-то значимое для всего мира, как Христос или Будда? Он всего лишь что-то там бессмысленное забросил в нечто столь же бессмысленное.

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Комментарии
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Лев Добрый
ИДИОТ, Овечкин действительно ГЕРОЙ и после возвращения домой, президент Путин обязательно это отметит!👍👍👍👍👍👈
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20 час.
Tania Еременко
У американцев другие ценности и понятия героизма. Они мелкие,  низменные, начиная с американской мечты - украсть миллион или выиграть. Такая нация. Им далеко до наших настоящих ГЕРОЕВ!
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20 час.
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