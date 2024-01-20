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Депутат Госдумы рассказал, кто сейчас хозяева России

Депутат Госдумы рассказал, кто сейчас хозяева России

Михаил Делягин резко выступил против мигрантов Депутат Госдумы Михаил Делягин резко раскритиковал нынешнюю миграционную политику России.

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Комментарии
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Анатолий
&quot;...Напоследок Делягин сказал, что, отвергнув законопроект о лишении гражданства, &quot;мы ответим, что хозяева России – это не многонациональный народ по Конституции, а это те, кого сюда завозят&quot;......&quot; Добавить нечего!!!!
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18 час.
Evgenija Palette
Именно так. Делягин - умнейший человек. Научный расклад. Предостережение для пофигистов. И - никаких эмоций...
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18 час.

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