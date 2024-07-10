В Зауралье начальница почты оштрафована за присвоение 750 тысяч рублей

В Белозерском районе вынесен приговор по резонансному делу о хищении денежных средств на почте. Начальница местного отделения признана виновной в присвоении более 750 тысяч рублей, принадлежащих АО «Почта России».
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