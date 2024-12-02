В Нижегородской области стартовала традиционная предновогодняя акция «Ёлочка, живи!»

Ежегодная природоохранная акция «Ёлочка, живи!» стартовала в Нижегородской области. Как сообщили в региональном Минлесхозе, в преддверии новогодних праздников вводится режим усиленной охраны хвойных молодняков.
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