В морских парках Австралии нашли неизвестный вид рыб с жуткими светящимися глазами

Мировой океан составляет ¾ площади нашей планеты, но так и не был изучен до конца. Исследователи приняли решение организовать экспедицию на морское дно, дабы отыскать новые виды и исследования влияние человека на представителей водной фауны.
Мировой океан составляет ¾ площади нашей планеты, но так и не был изучен до конца. Исследователи приняли решение организовать экспедицию на морское дно, дабы отыскать новые виды и исследования влияние человека на представителей водной фауны.
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