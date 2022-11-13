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В морских парках Австралии нашли неизвестный вид рыб с жуткими светящимися глазами

В морских парках Австралии нашли неизвестный вид рыб с жуткими светящимися глазами

Мировой океан составляет ¾ площади нашей планеты, но так и не был изучен до конца. Исследователи приняли решение организовать экспедицию на морское дно, дабы отыскать новые виды и исследования влияние человека на представителей водной фауны.

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