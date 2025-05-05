Гасперини о сезоне: «Аталанте» не везло – были неназначенные пенальти, сомнительные удаления. Это стоило нам нескольких очков»

В матче 35-го тура Серии А клуб из Бергамо победил «Монцу» со счетом 4:0. За три игры до завершения чемпионата Италии «Аталанта» занимает третье место, имея 5 очков отрыва от «Ювентуса», «Ромы» и «Лацио».