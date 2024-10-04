Что изменится в новой версии российской ядерной доктрины

Во время заседания Постоянного совещания по ядерному сдерживанию при Совбезе Российской Федерации, прошедшего 25 сентября, было объявлено о корректировке документа под названием «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».
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