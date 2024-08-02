Нормандские острова в немецкой оккупации

Георгий Зотов 2 августа 2024 г. В 1940 году Черчилль сказал пламенную речь о возможном вторжении нацистской Германии в Великобританию: «Мы будем сражаться на побережье, в пунктах высадки, на полях и на улицах, на холмах, мы не сдадимся никогда».
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