Кириос о том, что Бублик назвал Тима «инвалидом»: «Это как-то даже ужасно »

Ник Кириос прокомментировал то, что Александр Бублик назвал Доминика Тима «инвалидом». По ходу матча в первом круге US Open Бублик по-русски сказал: «Меня #######, #####, в карьеру возвращать всех этих, #####, инвалидов, #####».