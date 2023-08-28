Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Кириос о том, что Бублик назвал Тима «инвалидом»: «Это как-то даже ужасно »

Ник Кириос прокомментировал то, что Александр Бублик назвал Доминика Тима «инвалидом». По ходу матча в первом круге US Open Бублик по-русски сказал: «Меня #######, #####, в карьеру возвращать всех этих, #####, инвалидов, #####».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх