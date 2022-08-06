РФС может создать новый турнир - Ретро Кубок России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант создания нового турнира - Ретро Кубка России. Согласно сведениям источника, в турнире примут участие команды, составленные из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы.
Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант создания нового турнира - Ретро Кубка России. Согласно сведениям источника, в турнире примут участие команды, составленные из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы.
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