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РФС может создать новый турнир - Ретро Кубок России

РФС может создать новый турнир - Ретро Кубок России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант создания нового турнира - Ретро Кубка России. Согласно сведениям источника, в турнире примут участие команды, составленные из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы.

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