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Царьград

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Русский боец спас девочку из подвала после атаки украинских дронов

Русский боец спас девочку из подвала после атаки украинских дронов

Русский военнослужащий по прозвищу Бритва спас десятилетнюю Софию, которая полтора месяца жила в подвале с телом матери под Константиновкой.

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