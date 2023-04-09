Аргументы недели

98 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    Да, разумный эгоизм гораздо эффективней.Никас Сафронов: е...
  • Валерий Ворожищев
    Вопиющий факт, но он настолько распространён, что шансов у несчастного вояки практически нет. Прежде всего нет законо...Нет офицера – нет...
  • Игорь Егоров
    Есть повод врезать норвегам так чтобы икали еще лет так 20 и видели повсюду подводные лодки России.Политолог Марков:...

Украинский посол Пристайко о подготовке наступления ВСУ: Киев мобилизовал миллион человек

Украинский посол Пристайко о подготовке наступления ВСУ: Киев мобилизовал миллион человек

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя информацию о подготовке для наступления бригад украинской "Гвардии наступления" общей численностью в 40 тысяч солдат, сказал, что Киев мобилизовал "миллион человек".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх