Губернатор Миляев установит доски для рисования в Тульской области

После истории с девочкой из Болохова, нарисовавшей "Смешариков", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев планирует установить на всех детских площадках области доски для рисования.
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