UFC on ESPN 26: Махачев задушил Мойзеса, Тейт нокаутировала Рено и другие бои в Лас-Вегасе

Сегодня в Лас-Вегасе прошел турнир UFC on ESPN 26. В главном событии легковес Ислам Махачев (20-1) задушил Тиаго Мойзеса (15-5) в четвертом раунде.
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