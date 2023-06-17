Минспорт объявил на ПМЭФ о проведении форума по взаимодействию спорта и букмекеров

Заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подписали соглашение о проведении форума о взаимодействии спорта и букмекеровЗаместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подписали соглашение о проведении форума о взаимодействии спорта и букмекеров.