Путин поручил ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры в Хабаровском крае

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Необходимо ускорить модернизацию приграничной таможенной инфраструктуры в Хабаровском крае, несмотря на планы завершить эту работу в 2030 году.
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