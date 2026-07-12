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Царьград

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Полвека во влажной земле: в Джорджии вскрыли 50-летнюю капсулу времени

Полвека во влажной земле: в Джорджии вскрыли 50-летнюю капсулу времени

Послание из 1976 года нашло своих героев спустя десятилетия.В американском штате Джорджия состоялось вскрытие капсулы времени, которая была замурована в бетонное хранилище в год празднования двухсотлетия Соединённых Штатов.

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