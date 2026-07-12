Полвека во влажной земле: в Джорджии вскрыли 50-летнюю капсулу времени

Послание из 1976 года нашло своих героев спустя десятилетия.В американском штате Джорджия состоялось вскрытие капсулы времени, которая была замурована в бетонное хранилище в год празднования двухсотлетия Соединённых Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии