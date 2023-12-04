Песков: Путин сегодня посетит выставку-форум "Россия" для награждения волонтеров

Президент РФ Владимир Путин 4 декабря примет верительные грамоты у вновь прибывших послов зарубежных стран, а также проведет заседание Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека.
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