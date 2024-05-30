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Никотиноподобные вещества в вейпах могут быть сильнее никотина

Никотиноподобные вещества в вейпах могут быть сильнее никотина

Альтернативы никотину, используемые в электронных сигаретах, могут быть более мощными и вызывать привыкание сильнее, чем сам никотин, пишет Reuters со ссылкой на последние данные Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и независимых исследователей .

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