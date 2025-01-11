Новая цель киевских властей — вернуть хотя бы часть сограждан, уехавших за границу. Задача непростая.
«Вернутся не все». Киев обратился к украинцам с отчаянной просьбой
Комментарии
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Христос Второй
Только сало в большом количестве и горилка на халяву помогут решить необходимое количество Хохлов на передовой. ВС России ждут когда же можно будет засадить пару пуль в жопу укропу !!!
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18 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
ну совсем видно на Украине тупые? да кто же поедет на территорию 404 !!!!! в Россию уехавние с2014 года давно работают выучились завели семьи детей завели !так же и по всему миру кто сбежали давно устроили свои жизни!
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9 мин.
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