СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    ну совсем видно на Украине тупые? да кто же поедет на  территорию 404 !!!!!  в Россию  уехавние с2014 года давно рабо...«Вернутся не все»...
  • Иринушка
    Там сам папа римский уже обделался с извращенцами, чего от католиков ждать....Польша стала арен...
  • Александр Почекунин
    Путин присвоил зв...

«Вернутся не все». Киев обратился к украинцам с отчаянной просьбой

«Вернутся не все». Киев обратился к украинцам с отчаянной просьбой

Новая цель киевских властей — вернуть хотя бы часть сограждан, уехавших за границу. Задача непростая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Христос Второй
Только сало в большом количестве и горилка на халяву помогут решить необходимое количество Хохлов на передовой. ВС России ждут когда же можно будет засадить пару пуль в жопу укропу !!!
Ответить
18 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
ну совсем видно на Украине тупые? да кто же поедет на  территорию 404 !!!!!  в Россию  уехавние с2014 года давно работают выучились  завели семьи  детей завели  !так же и по всему миру кто сбежали  давно устроили свои жизни!
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх