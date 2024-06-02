Французский кроссовер, на котором когда-то ездил Макрон, сделали бронированным

В 2017 году компания DS Automobiles предоставила только появившийся премиальный кроссовер DS7 в автопарк президента Франции Эммануэля Макрона, который использовал его в качестве автомобиля для инаугурации.
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