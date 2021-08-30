Закон и Порядок

135 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Действительно.СП-2 29.08: Форту...
  • Сережа Хороший
    Не хотят быть друзьями русских, будут рабами китайцев!Голос разума: «ес...
  • 1941-1945
    Кто автор этой памятной доски И кто устанавливал её в ПитереМаннергейм и гено...

«Предвашингтонское» воспитание Зеленского продолжается со всех сторон

«Предвашингтонское» воспитание Зеленского продолжается со всех сторон

Президент Украины Владимир Зеленский ещё и не съездил к «Большому белому брату» в Вашингтон, но продолжает получать со всех сторон воспитательные затрещины, опускающие с небес даже не на землю, а прямо в лужу, где и тонут все надежды и мечты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх