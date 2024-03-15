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4 типа начальников и как ими управлять

4 типа начальников и как ими управлять

Недавний опрос показал, что 54% россиян недовольны своим начальством. Какие причины кроются в этой цифре? Поведение начальства, наполненное агрессией или даже грубостью, становится одной из главных причин повышенной тревожности и неудовлетворенности сотрудников своей работой.

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