4 типа начальников и как ими управлять

Недавний опрос показал, что 54% россиян недовольны своим начальством. Какие причины кроются в этой цифре? Поведение начальства, наполненное агрессией или даже грубостью, становится одной из главных причин повышенной тревожности и неудовлетворенности сотрудников своей работой.