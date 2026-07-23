Пушилин назвал обещания ЕС по Украине инструментом манипуляции

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что обещания Европейского союза принять Украину в свои ряды стали инструментом манипуляции, целью которого является создание у населения Украины ложной мотивации.
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